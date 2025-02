DAROU MOUKHTY EN DEUIL – Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang s’est éteint à l’âge de 92 ans

La communauté mouride est une nouvelle fois plongée dans le deuil. Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang, 5ème khalife de Boroom Darou, a tiré sa révérence ce jour après une courte maladie à Dakar.



Né en 1933 à Kosso, un village fondé par Mame Thierno Birahim en 1922, Serigne Bassirou était le fils de Sokhna Anta Niang et de Mame Thierno Birahim Faty Mbacké. Dès son enfance, il fut initié au Coran par son père, avant d’être confié à Serigne Modou Faty Alé Gaye, un érudit renommé, pour poursuivre la mémorisation du texte sacré. Par la suite, il se rendit à Taïba Dakhar pour parfaire sa maîtrise du Coran, sous la guidance de son grand frère, Serigne Mahmoudane Mbacké Kosso, qui lui enseigna également les sciences religieuses.



Plus tard, il rejoignit son autre grand frère, Serigne Modou Awa Balla Mbacké, premier khalife de Darou Mouhty, qui prit en charge sa formation spirituelle. Imam de Darou Mouhty, Serigne Bassirou s’est imposé comme l’une des figures les plus rayonnantes de la Mouridiya, grâce à son érudition, ses talents de poète et sa soumission inconditionnelle à Dieu.



Calligraphe et écrivain émérite, Serigne Bassirou Anta Niang comptait parmi les savants les plus respectés de la Mouridiya. Ses écrits abordaient des thèmes variés, tels que la jurisprudence islamique, la théologie, le soufisme et l’histoire. Parmi ses œuvres les plus célèbres figure « La vie exemplaire de Borom Darou », un ouvrage dédié à la mémoire de son illustre père, Mame Thierno Birahim, et considéré comme une référence essentielle pour l’étude de l’hagiographie de Boroom Darou Mouhty.



Le 31 décembre 2020, Serigne Bassirou Anta Niang héritait du califat de Darou Mouhty, succédant à son frère aîné, Serigne Abass Mbacké. Aujourd’hui, il laisse derrière lui un héritage spirituel immense et cède le khalifat à Serigne Khalil Mbacké, dernier fils encore en vie de Boroom Darou.



Dakarposte présente ses sincères condoléances à la communauté de Darou Mouhty et prie pour la longévité et la réussite du nouveau patriarche.





























Dakaractu