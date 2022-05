DÉCÈS DE ONZE BÉBÉS À L’HÔPITAL MAME ABDOU AZIZ DABAKH: Macky Sall renonce aux travaux de l’Ua à Malabo pour rallier Tivaouane, ce vendredi

Suite au terrible incendie mortel survenu, mercredi soir, à l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane, marqué par le décès de onze bébés, le Président de la République, très fortement ému par ces pertes humaines, a, depuis l’étranger, pris deux importantes décisions.

D’une part, il a limogé Abdoulaye Diouf Sarr, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, en poste depuis septembre 2017, pour le remplacer par le Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, jusqu’ici Directrice générale de la Santé publique.

D’autre part, tout en décrétant un deuil national de trois jours, Macky Sall avait décidé d’écourter sa participation, à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, aux travaux, aujourd’hui et demain, de deux sommets extraordinaires de l’Union africaine (Ua) dont il est le Président en exercice. C’était pour rentrer à Dakar et se rendre, samedi matin, dans la capitale de la Tidjanya.

Mais, dans la soirée, nous avons appris de source autorisée que le Chef de l’État renoncerait finalement à participer aux travaux précités de l’Ua, pour rentrer, ce vendredi. Et de l’aéroport Blaise Diagne de Diass où l’avion de commandement, «Langue de Barbarie», va atterrir, le Président de la République se rendra directement à Tivaouane.



Sur place, Macky Sall prévoit de rencontrer les familles endeuillées, les autorités religieuses de la ville sainte, et de visiter les lieux du sinistre.

































Le Soleil