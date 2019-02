DÉCÈS DU JOURNALISTE BAYE DAME WADE

Le directeur du magazine d’information économique Réussir, Baye Dame Wade, est décédé, ce jeudi, des suites d’une maladie, rapportent plusieurs sources d’information.



Le journaliste était spécialiste des questions économiques.



Les réactions sont nombreuses sur les qualités humaines et professionnelles de l’homme.



Oumar Ndiaye, journaliste au quotidien Le Soleil a salué "un grand monsieur" avec qui il a partagé sa "première expérience professionnelle dans une entreprise".



"Baye Dame Wade fait partie de ceux qui m’ont accueilli à Nouvel Horizon en 2003. J’ai été marqué par sa gaieté, sa simplicité, son humilité et surtout sa piété", écrit-il sur le réseau social Facebook.



"Durant les trois mois que je l’ai côtoyé, je l’ai toujours vu avec son chapelet et ne ratant aucune prière. Il m’a toujours parlé de la retraite spirituelle qu’organisait sa famille dans le Ndiambour. Je le voyais à l’approche de cet événement, être dans un grand engouement et dévouement. Signe qu’il vivait la religion", ajoute-til.



Dakarposte présente ses condoléances à sa famille biologique éplorée, à sa fratrie de la presse, à toute la Ummah.

Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste!





avec aps