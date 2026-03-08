DÉMOCRATIE SÉNÉGALAISE : PR OGO SECK PLAIDE POUR DES SOLUTIONS PLUTÔT QUE DES CONFRONTATIONS

La qualité du débat public constitue un indicateur majeur de la vitalité démocratique. C’est l’analyse du professeur Papa Ogo Seck, spécialiste de l’histoire des institutions et du droit public, qui appelle les acteurs politiques sénégalais à privilégier les solutions aux confrontations stériles afin de répondre aux attentes des citoyens.



Selon lui, les contradictions et les oppositions font partie intégrante de toute démocratie. Toutefois, elles ne doivent pas prendre le dessus sur les préoccupations fondamentales de la population. Pour l’universitaire, l’essentiel reste la recherche de solutions concrètes pour le développement du pays et l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais.



Dans cette perspective, il estime que la qualité du débat public reflète directement la solidité du système démocratique. Si la liberté d’expression et la liberté d’opinion sont garanties, elles doivent néanmoins s’exercer dans un cadre de responsabilité et de respect des règles. Papa Ogo Seck met ainsi en garde contre les dérives liées à l’instrumentalisation de certains sujets ou à la diffusion d’affirmations non fondées, susceptibles d’affaiblir la crédibilité des institutions.



L’enseignant-chercheur souligne également l’importance du dialogue politique, qu’il considère comme une tradition profondément ancrée dans l’histoire politique du Sénégal. Ce dialogue permet, selon lui, de maintenir l’équilibre entre les acteurs politiques, de prévenir les tensions et de consolider la stabilité du pays. Il rappelle que le respect de l’opposition demeure un principe essentiel dans une démocratie, faute de quoi le système pourrait basculer vers des dérives autoritaires.



Au-delà du débat politique, Papa Ogo Seck insiste sur l’urgence de mettre en œuvre plusieurs réformes institutionnelles déjà évoquées dans différentes concertations nationales. Il cite notamment les recommandations issues des assises de la justice ou des discussions sur la modernisation des institutions, qui tardent encore à être appliquées. Pour lui, l’enjeu est de clarifier les règles juridiques, d’améliorer le fonctionnement de la justice et de renforcer l’État de droit afin de prévenir les tensions politiques.



L’universitaire estime enfin que ces réformes sont indispensables pour consolider la réputation démocratique du Sénégal. « Dans une démocratie, on ne peut pas avoir tous les pouvoirs », rappelle-t-il en référence au principe de séparation des pouvoirs théorisé par Montesquieu. Selon lui, l’indépendance de la justice, du Parlement et des autres institutions demeure une condition essentielle pour préserver l’équilibre du système démocratique et la stabilité politique du pays.

































Rts