DGE : la liste de « Yewwi » à Dakar invalidée, Barth pique une grosse colère

La liste départementale de « Yewwi Askan Wi » a été invalidée à l’étape des parrainages. Et la tête de liste Barthélémy Dias ne l’a pas entendu de cette oreille. Raison pour laquelle il a dénoncé le fait devant les grilles de la Direction générale de la police nationale, siège de la DGE. Barth et ses hommes ont défié la police et tenté de s’introduire dans l’enceinte de la Direction. À quelle fin ? On ne saurait le dire, mais le maire de Dakar était très remonté criant à qui voulait l’entendre « que sa liste ne sera pas invalidée ». On y reviendra...





































