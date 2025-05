DIALOGUE NATIONAL: L’ANC RÉPOND À L’APPEL DU PRÉSIDENT DIOMAYE

Le parti Alliance National pour le Changement (ANC) est partant pour le dialogue national prévu ce 28 mai 2025. La formation politique dirigée par l’honorable Abdou Ndiaye, Maire de la Commune de Keur Maba (dép.Nioro du Rip), invite tous les acteurs politiques et mouvements sociaux et citoyens à venir rejoindre la table des concertations nationales pour l’intérêt superieur de la Nation sénégalaise: « Pour la journée du dialogue nationale prévue le 28 mai 2025, l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC) est preneur. Nous sommes pour des discussions sérieuses pour le devenir de notre très cher pays le Sénégal. Il est temps donc de renouer les fils du dialogue car, on ne peut rien construire de grand dans la division », note le chef de file de l’ANC qui lance à l’attention des « récalcitrants »: » Le Sénégal est plus important que nous tous réunis. Le dialogue a des vertus. C’est une véritable catharsis. Il nous permet de faire preuve de dépassement. Sur ce, j’invite tout le monde et,notamment, les partis politiques, les mouvements sociaux et citoyens,bref, toutes les forces vives de notre Nation à participer à cette journée de dialogue. Le Président Diomaye et son PM Sonko sont des hommes de parole. Nous avons donc confiance en eux et nous ne doutons point de leur franchise. Toutes les décisions utiles qui y seront prises seront mises en oeuvres »,a dit l’édile de Keur Maba qui, dans le même temps, réitère l’ancrage de son parti à la Coaltion « Diomaye Président ».

































Thiey Dakar