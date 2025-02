DONALD TRUMP RÉITÈRE SON APPEL À FAIRE DU CANADA LE "51E ÉTAT" AMÉRICAIN

Donald Trump a réitéré dimanche 2 février au matin son appel à faire du Canada le "51e État" des États-Unis, au lendemain de l'imposition par le nouveau président américain de droits de douane sur son pays voisin, déclenchant une guerre commerciale.



Évoquant des "subventions" américaines - le déficit commercial - vers le Canada, le républicain a déclaré sur son réseau Truth Social que "le Canada doit devenir notre cher 51e État", ce qui impliquerait selon lui "des impôts bien plus faibles et une protection militaire bien meilleure pour les Canadiens - ET PAS DE DROITS DE DOUANE".

"`Le prix qu'il faudra payer"



Sur le même canal, Donald Trump a évoqué les lourds droits de douane qu'il a actés la veille, sur les produits importés depuis, entre autres, le Canada. Et cela, même si ses concitoyens risquent de "souffrir" par ricochet à cette mesure.

"`Ce sera le nouvel âge d'or pour les États-Unis! Est-ce que cela va faire souffrir? Oui, peut-être. Et peut-être pas. Mais nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique et cela vaudra le prix qu'il faudra payer", a-t-il assuré, en lettres capitales.

Le républicain a aussi répété que le Canada serait mieux loti s'il devenait le "51e État" américain, cela après que le pays voisin, comme le Mexique et la Chine, a promis de riposter. Dans ses messages, Donald Trump a estimé que les États-Unis "subventionnaient" leur voisin du nord, du fait du déficit commercial existant entre les deux pays.









Le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis du Canada, s'élève, uniquement pour les biens, à près de 55 milliards de dollars sur les onze premiers mois de 2024, selon le département américain du Commerce. Mais le gouvernement canadien souligne qu'en y intégrant les services, largement excédentaires pour les États-Unis, la balance commerciale se rééquilibrait quasiment.