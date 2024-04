DR IBRAHIMA SY, UN EXPERT EN SANTE PUBLIQUE ET GOUVERNANCE SANITAIRE

Le Docteur Ibrahima Sy a soutenu sa thèse de doctorat en Géographie de la Santé (Option Environnement et Santé dans les Espaces Urbains au Sénégal) en 2006 à l’Université Louis Pasteur (ULP) de Strasbourg, France. Actuellement, il occupe le poste de Maître de Conférences au Département de Géographie de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, Sénégal. Le Dr Sy est également chercheur associé au Programme Recherche-Développement du Centre de Suivi Écologique (CSE) de Dakar, au Sénégal.



Il a accumulé une expérience diversifiée, ayant travaillé successivement à l’Université de Strasbourg (UDS) en tant que Professeur Associé (2004-2006 et 2008-2013), au Centre Suisse de la Recherche Scientifique en Côte d’Ivoire (CSRS) en tant que chercheur post-doctoral (2007-2009), et au Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss-TPH) en tant que Chef de Projets Sud (2009-2015), avec des missions en Mauritanie, en Côte d’Ivoire et au Sénégal.



De janvier 2016 à juin 2017, le docteur Sy a coordonné le Programme Majeur de Recherche-Développement du Centre de Suivi Écologique (CSE), ainsi que plusieurs projets de recherche portant sur les défis de l’urbanisation, de l’eau, de l’assainissement, de l’environnement, du changement climatique et de la santé publique en Mauritanie, au Sénégal et en Côte d’Ivoire, en collaboration avec des institutions nationales et internationales.



Son champ d’expertise scientifique englobe la problématique de l’eau, de l’assainissement environnemental, de l’épidémiologie spatiale, du changement climatique, de la santé urbaine et de la gouvernance du système de santé. Il est auteur et co-auteur de nombreuses publications scientifiques dans ces domaines de recherche.



Fort de ce parcours remarquable, le Dr Sy dispose des atouts nécessaires pour mieux gérer la santé de tout un peuple, confronté à des urgences sanitaires multiples et variées. Son expertise et son expérience professionnelle, acquises aussi bien au Sénégal qu’à l’étranger, lui permettront d’établir un diagnostic précis des enjeux sanitaires du Sénégal et de proposer des solutions appropriées.





























Rts