Daaka 2026 : et ça repart pour 10 jours de ferveur religieuse

Le rendez-vous spirituel annuel du Daaka de Médina Gounass s’ouvre ce samedi 18 avril pour une durée de dix jours, à dix kilomètres de la localité de Médina Gounass, au sud du pays.



Comme à l’accoutumée, des milliers de fidèles venus du Sénégal, de la sous-région et de la diaspora convergeront vers ce haut lieu de recueillement pour participer à des séances de prières, de lectures du Coran et d’enseignements religieux.



Fondé par le vénéré Thierno Mouhamadou Saïdou BA, le Daaka demeure un moment fort de communion spirituelle, marqué par la retraite, le partage et le renforcement de la foi.



Les autorités administratives et religieuses ont, de leur côté, pris les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement de l’événement, notamment en matière de sécurité, de santé et de logistique.



Durant dix jours, Médina Gounass, capitale de la foi, vivra ainsi au rythme des invocations et des enseignements, dans une ambiance de ferveur et de dévotion.













































Walf