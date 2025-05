Daaka : le comité d’organisation salue ‘’la belle collaboration’’ avec les services étatiques

Le vice-président du comité d’organisation du Daaka s’exprimait au cours d’un point de presse pour faire le bilan à mi-parcours de cet évènement religieux annuel qui rassemble des milliers de fidèles venus d’horizons divers



‘’Ce Daaka est particulier parce que tout simplement, dès le premier jour, le samedi 26 avril 2025, nous avions déjà atteint le pic de la consommation énergétique. C’est un baromètre qui nous permet de comprendre que ce Daaka est particulier en termes de participation des fidèles’’, a-t-il-expliqué.



Amadou Tidiane Kébé a assuré que cette réussite est le fruit de la bonne collaboration entre le comité d’organisation du Daaka, les services de l’Etat et les Forces de défense et de sécurité.



A 48 heures de la fin de l’édition 2025, de nombreux pèlerins continuent à converger vers Médina Gounass pour participer aux cérémonies officielles et de clôture. le responsable de l’organisation invite les chauffeurs et conducteurs de moto à la prudence pour préserver la quiétude de cet ”évènement spirituel majeur”.



Le président du Comité d’organisation du Daaka les a exhortés à préserver le même comportement au retour.



M. Kébé a par ailleurs salué la belle couverture médiatique de l’évènement, soulignant que 24 groupes de presse et plus 107 journalistes ont pris part à cette retraite spirituelle qui se tient à dix kilomètres de la ville de Médina Gounass, dans le département de Vélingara (Kolda, sud)

































WalF