Dalifort : le Pipeline de la SAR prend feu

Un incendie s’est déclaré à Dalifort. Plus précisément au niveau d’un des pipelines de la société africaine de raffinage près des rails. Pour l’heure on ne connait pas les causes de cet incendie. Aucun blessé n’a été enregistré et les sapeurs-pompiers ont été appelés afin de circonscrire et d’éteindre le feu. Mais selon le chargé de la communication de la Sar, ce n’est pas le pipeline qui est en feu, mais un bassin de rétention qui est traversé par les pipes. Pour le moment assure-t-il, on ne sait pas encore si c’est une fuite ou une remontée d’hydrocarbures causée par les eaux pluviales. La situation est vite maitrisée par les pompiers et les équipes (Sécurité SAR) sont sur les lieux conclu t’il.





















dakaractu