"Deal" avec Macky Sall : Grave révélation d'un jeune libéral sur les membres du Frn

Le secrétaire général du Mouvement des élèves et étudiants libéraux (Meel), Franck Daddy Diatta, a conforté Barthélémy Diras qui a révélé, ce vendredi, que des opposants sont en train de "dealer" avec le chef de l'État Macky Sall pour le troisième mandat. Pour lui, il s'agit des membres du Front de résistance nationale.



"Les soit-disant opposants du Front national de résistance sont en train de saborder la primauté de l'intérêt du peuple sénégalais à l'autel du gouvernement du Président Macky Sall sous prétexte d'un dialogue qui est la plus grande farce de la décennie", a-t-il déclaré, accusant Oumar Sarr et compagnie de "deal" avec le régime en place.



A l'en croire, ces derniers "fomentent aussi sur le dos de l'opposition légitime à savoir, le Pds, le Rewmi, le Pastef afin de goutter au "graal" du pouvoir". A ce titre, Diatta pense d'ailleurs qu'ils "méritent d'être défénestrés du landerneau politique qui requiert un pouvoir et une opposition".



Le jeune responsable libéral d'ajouter que "ce gang obstrue et bride le rôle de l'opposition proprement dite en faisant montre d'actes pernicieux qui n'honorent pas les Sénégalais".



Pour Franck Daddy Diatta, le peuple a maudit ces membres du Frn et par conséquent, jure-t-il, "les vrais partis, sentinelles du peuple sénégalais ne les laisseront pas exécuter leur dessein machiavélique".















