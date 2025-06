Débordements après la victoire du PSG: «plus de 79 interpellations» dans la nuit de dimanche à lundi, annonce Laurent Nunez

La liesse qui a suivi la belle victoire du PSG samedi en Ligue des champions a encore été émaillée de troubles dans la nuit de dimanche à lundi, a fait savoir Laurent Nunez sur RTL ce lundi. «Pus de 79 interpellations» ont été décomptées en marge de la grande parade avenue des Champs-Élysées, qui a rassemblé plus de 100.000 personnes, et des festivités du Parc des Princes où les joueurs ont présenté le trophée de la victoire. Au total, les forces de l’ordre ont procédé à 491 interpellations «rien que dans la nuit de samedi à dimanche» et 323 gardes à vue «dont la plupart sont encore en cours», a précisé le préfet de police, qui évoque un bilan «très élevé», «inédit».





Pour Laurent Nunez, les auteurs de cette «sauvagerie inimaginable» sont à distinguer des supporters. Ils «ne regardaient pas le match», s’en «désintéressaient totalement», et n’étaient venus «que pour casser». Le préfet de police a précisé qu’une bande d’individus ont occupé le périphérique au niveau du Parc des Princes afin de le bloquer «pendant au moins un bon quart d’heures». Sur les Champs-Élysées, Laurent Nunez a rapporté des tirs de mortiers ainsi que des pillages. «Mon but était qu’il n’y ait pas de pillages, il y en a eu», a-t-il déploré, évoquant une vingtaine de cas au total. «On est en train de faire un recensement exhaustif», a précisé le chef de la police parisienne.





Pas de «fiasco sécuritaire»



La veille déjà, les autorités avaient annoncé un bilan sécuritaire accablant au lendemain du match historique, avec deux morts, plus de 560 interpellations et des dizaines de blessés. À Dax, un mineur de 17 ans a été tué à coups de couteau lors d’un rassemblement pour célébrer le sacre du club parisien. À Paris, un jeune homme d’une vingtaine d’années, employé du chef cuistot Jean Imbert, a été percuté à scooter par une voiture et a succombé à ses blessures.



«On a évité bien d’autres faits délictueux», a-t-il toutefois souligné, refusant de parler de «fiasco sécuritaire». Dimanche déjà, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau avait jugé que le dispositif sécuritaire autour du sacre du PSG avait été «à la hauteur», tandis que le préfet de police de Paris Laurent Nunez avait estimé qu’il n’était «ni une réussite, ni un échec».