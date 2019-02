Décédé des suites d'un malaise, Me Mbaye Jacques Ndiaye va désormais se reposer à Ouakam

Il appartenait au barreau de Dakar depuis des décennies. Dakarposte a appris que cet illustre avocat a eu un malaise avant d'être évacué hier soir dans une réputée clinique sur la VDN. Malheureusement, il a tiré sa révérence.



Feu Me Mbaye Jacques Ndiaye, toujours tiré à quatre épingles, a défendu, avec sa chaleureuse éloquence et une énergie inépuisable, plusieurs dossiers dont celui assez gratiné de l'ex maire des HLM Aïda Ndiongue. Soit dit en passant, cette dernière est nous souffle t'on inconsolable depuis qu'elle a appris depuis l'étranger le décès de son conseil juridique. Elle doit d'ailleurs revenir ce jeudi sur Dakar.



Nous partageons la douleur et la tristesse de toute sa famille, d'abord biologique, mais aussi et surtout à ses collègues.



Aux dernières nouvelles, la levée du corps de cet ami et avocat de Youssou Ndour, décédé à l'âge de 52 ans, aura lieu cet après midi à 15 heures à la devanture de la morgue de l'hôpital Principal de Dakar.

L'homonyme du défunt Mbaye Jacques Diop sera inhumé au cimetière musulman de Ouakam, nous apprend-on.



Dakarposte présente, encore une fois, ses condoléances à sa famille éplorée.