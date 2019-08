Décès à la Mecque du frère du Khalife de Médina Gounass

Thierno Abdoul Aziz Ba n’est plus. Le frère du Khalife général de Médina Gounass, est décédé hier lundi dans son hôtel à la Mecque où il s'était rendu pour les raisons du pèlerinage.



Ce dernier était porte-parole de la famille du Khalife et du président de la fondation « Dental Dakaa ». Selon Iradio, il convoyait chaque année plus de 200 pèlerins aux lietu Saint de l’Islam. Son décès porte à sept (7) le nombre de pèlerins sénégalais morts depuis le début Hadjj 2019.