Décès de Jimmy Mbaye : Témoignages déchirants !

MBAYE DIEYE FAYE : «Le Sénégal vient de perdre une légende, un musicien inégalable»



«Je présente toutes mes condoléances à la famille de Mamadou Jimmy Mbaye ainsi qu’à tous les Sénégalais. Aujourd’hui, nous avons tous le cœur meurtri. Jimmy était une personne avenante et très discrète. C’était un fervent musulman, mais aussi un père aimant. Nous avons cheminé plusieurs années ensemble, nous avons arpenté des scènes dans tous les recoins du monde. La musique était toute sa vie. C’était un passionné. Jimmy Mbaye travaillait sans relâche pour le rayonnement du ‘’Super Etoile’’. Aujourd’hui, je suis très triste, mais je laisse tout entre les mains du Tout-Puissant. C’est sa volonté. En tant que croyant, je me dois de la respecter. Le monde culturel sénégalais vient de perdre une légende, un musicien inégalable. Youssou Ndour vient de perdre une partie de lui, un ami, un frère. Youssou Ndour ne l’a jamais abandonné. Il a été présent pour lui dans chaque moment de sa vie. Leur amitié était solide et très sincère. Je prie pour le repos de son âme.»



BABA MAAL : «Il avait l’art de sauvegarder des liens humains. Il avait le cœur sur la main»



«Jimmy Mbaye était un musicien hors pair. Il a beaucoup contribué au rayonnement de la musique africaine sur la scène internationale. L’homme était pétri de talent. Pendant presque quarante ans, il a collaboré avec Youssou Ndour. Tous les deux ont œuvré pour la promotion des sonorités africaines. Jimmy était un grand homme. Il a joué un rôle important dans la musique sénégalaise et au ‘’Super Etoile’’ qui est aujourd’hui une référence. De Jimmy, je garde une personne au grand cœur. Nous habitons dans la même ruelle à Nord-Foire. Depuis lors, chaque Korité ou Tabaski, il avait l’habitude de venir faire sa Ziarra chez moi, accompagné de son fils El Hadj Mbaye. Il me vouait un respect total. Il avait l’art de sauvegarder des liens humains. Il avait le cœur sur la main. Jimmy était exceptionnel. Lors de nos voyages respectifs, nous avions l’habitude de nous rencontrer dans des aéroports. Et dès qu’il me voyait, il venait vers moi et on discutait pendant des heures. Aujourd’hui, c’est toute la communauté des musiciens du Sénégal qui a perdu un grand homme.»



YOUSSOU NDOUR : «J’ai perdu un compagnon, un ami, un frère et un conseiller»



«Je présente mes condoléances attristées à toute sa famille. Il y a trois semaines, en compagnie de Mbacké Dioum, j’ai rencontré Jimmy Mbaye. Il m’a dit qu’il ne voulait en aucun cas que sa famille se disloque. L’unité de sa famille était son unique préoccupation. Aujourd’hui, sa famille a l’obligation d’être unie et solidaire. Parler de Jimmy est très difficile. Il a beaucoup contribué à la musique et la culture. Depuis tout petit, Jimmy avait comme référence le guitariste américain Jimmy Hendrix. Seulement, je peux dire qu’il n’a pas fait comme Jimmy Hendrix. Le son de la guitare de Jimmy Mbaye est unique. C’est un mélange de symbiose et une recherche. Jimmy Mbaye était unique. L’apport de Jimmy Mbaye au sein du ‘’Super Etoile’’ était incommensurable. D’ailleurs, après chaque concert à l’extérieur, Jimmy figurait à la ‘’Une’’ des journaux, tellement il était performant. Jimmy Mbaye était le plus attentionné de tous. Il a été présent dans tous les moments de ma vie. Il va me énormément manquer. J’ai perdu un compagnon, un ami, un frère, un conseiller. Seulement, c’est la volonté de Dieu. Je prie pour le repos de son âme.»



YORO NDIAYE : «Jimmy était un homme exceptionnel»



«Je me suis réveillé avec une tristesse et une désolation sans nom. Jimmy Mbaye a été mon voisin pendant 15 ans, à Nord-Foire. J’échangeais beaucoup avec lui. Il était humble. Il me donnait des conseils pour ma carrière. Il a toujours été présent. Jimmy était un homme exceptionnel. Il avait le cœur sur la main. Aujourd’hui, il est clair que le ‘’Super Etoile’’ a perdu un musicien extraordinaire, mais je me dis que c’est le monde culturel de la musique qui a perdu. Je prie pour le repos de son âme. Je prie aussi pour que son héritage perdure.»



PAPE DIOUF : «C’est un baobab qui s’est effondré…»



Beaucoup de Sénégalais ne savent pas que c’est Jimmy qui est derrière la réalisation de mon premier album. Je me rappelle qu’a l’époque, j’allais au studio pour les répétitions et je n’avais pas d’argent pour rentrer à Guinaw Rail. Jimmy me remettait, après chaque séance, de l’argent pour mon transport. Quand j’ai terminé l’album, il l’a, lui-même, amené au label ‘’Prince Art’’ qui s’appelait à l’époque ‘’Jololi’’. C’était grâce à lui que j’ai intégré le label. Même, après mon départ, nous avions gardé de très bons rapports. C’était une personne digne. Il était une boule d’énergie. Il m’a beaucoup aidé dans ma carrière. Aujourd’hui, c’est un baobab qui s’est effondré. Son talent et ses conseils vont nous manquer éternellement.»







































