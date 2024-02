Décès de Peter Morgan, légende du reggae de Morgan Heritage : un vide immense dans la musique

C’est avec une profonde tristesse que le monde de la musique reggae a appris la disparition de Peter Morgan, artiste émérite et chanteur principal du légendaire groupe Morgan Heritage. Peter Anthony Morgan s’est éteint ce jour, le 25 février 2024 aux USA, laissant derrière lui un héritage musical inestimable.



Membre éminent de la famille Morgan Heritage, Peter a su conquérir les cœurs du public du monde entier par sa voix unique et son engagement envers la musique reggae. Sa contribution à l’industrie musicale restera gravée dans les annales, et son absence sera profondément ressentie par ses fans, ses proches et ses collègues artistes.



Dans un communiqué émouvant, la famille Morgan Heritage a partagé sa douleur et sa gratitude envers tous ceux qui ont soutenu Peter tout au long de sa carrière. Ils ont exprimé leur gratitude pour l’amour et le soutien inconditionnels reçus et ont demandé des prières pour les accompagner dans cette épreuve difficile.



Urban Media Group tient à présenter ses plus sincères condoléances à la famille Morgan Heritage et à tous ceux affectés par cette perte immense. Nous nous associons à la communauté musicale pour rendre hommage à la vie et à l’œuvre exceptionnelles de Peter Morgan, dont la musique continuera d’inspirer et de toucher les générations à venir.



En cette période de deuil, nous respectons l’intimité de la famille et les accompagnons de nos pensées et de nos prières. Que la musique de Peter Morgan résonne éternellement dans nos cœurs, comme un témoignage de son talent et de son héritage indélébile.



Repose en paix, Peter Anthony Morgan, ta musique continuera de briller comme une étoile dans le firmament du reggae.