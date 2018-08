La presse est en deuil après le décès de Rokhaya Thiaw, du service commercial du journal L’As. Elle a quitté ce bas monde, ce jeudi, suite à un Avc, dit-on.



De l’avis de tous ceux qui ont cheminé avec elle, Rokhaya était une fille pieuse, travailleuse, courageuse, respectueuse, ouverte, disponible et joyeuse Seneweb présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et aux collègues attristés et meurtris par cette perte.