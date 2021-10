Décès de Samba Sarr: Augustin Senghor et Cie appelés à s’expliquer

Après une plainte déposée contre lui par la famille du défunt président de l’Asc Thiossane, Maître Augustin Senghor va s’expliquer. En effet, le Procureur a demandé l’ouverture d’une information judiciaire selon l’Observateur.

Le quotidien informe que la plainte a été introduite le 10 septembre et la famille y a cité « nommément Me Augustin Senghor, Amadou Kane et Amadou dit Boy Sy », révèle le journal. C’est finalement le 14 octobre que tout s’est emballé. Le procureur a informé les avocats de la famille de l’ouverture d’une information judiciaire