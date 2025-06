Décès de Zoumana Bakayoko : le frère aîné de Hamed Bakayoko est décédé

Le décès de Zoumana Bakayoko, homme d’affaires et frère aîné de Hamed Bakayoko, est une nouvelle qui fait écho à travers la Côte d'Ivoire. Annoncé ce 1er juin 2025, de sa mort sur la toile a suscité une vive émotion. Pour l’heure, aucune réaction officielle n’a été formulée par les autorités, mais les messages de condoléances affluent sur les réseaux sociaux.



Zoumana Bakayoko était reconnu pour son engagement politique et sa volonté de perpétuer l’héritage de son frère, l’ancien Premier ministre Hamed Bakayoko, décédé en mars 2021.



Zoumana Bakayoko a continué l’œuvre politique de son frère dans la circonscription de Séguéla, un véritable fief familial. Après le décès d’Hamed, il a décidé de se porter candidat aux élections législatives partielles de juin 2021, remplaçant le suppléant de son frère, Diomandé Mamadou, qui lui a cédé sa place. Ce choix a été perçu comme un moyen de maintenir l'héritage politique de son frère vivant et de renforcer l’unité locale autour de sa mémoire.



Zoumana Bakayoko a également pris publiquement position pour démentir les rumeurs d’empoisonnement qui ont circulé après la mort de son frère. Il a affirmé que ce dernier était décédé des suites d’un cancer, comme l’ont confirmé les hôpitaux en Europe. « Les vérités doivent être dites pour honorer la mémoire de mon frère », a-t-il soutenu lors d'une de ses interventions.

























