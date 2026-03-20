Décès de l'acteur américain Chuck Norris à l'âge de 86 ans

La star hollywoodienne de films d'action Chuck Norris, surtout connu pour son rôle de "Walker, Texas Ranger", est décédé selon sa famille.



Il était âgé de 86 ans.



Cette nouvelle fait suite à des informations selon lesquelles il avait été hospitalisé à la suite d'une urgence médicale à Hawaï selon le media américain TMZ.



"C'est le cœur lourd que notre famille vous annonce le décès soudain de notre cher Chuck Norris, survenu hier matin", a déclaré la famille dans un communiqué publié sur Instagram.



La semaine dernière, l'acteur a fêté ses 86 ans et marqué le coup avec une publication sur les réseaux sociaux, dans laquelle il se montre en train d'échanger des coups avec un entraîneur de boxe et de passer un sac de frappe à tabac.



Il écrivait : "Je ne vieillis pas. Je monte de niveau. J'ai 86 ans aujourd'hui ! Rien de tel qu'un peu d'action pour le plaisir, par une journée ensoleillée, pour se sentir jeune."



Il poursuivait : "Je suis reconnaissant pour une année de plus, pour ma bonne santé et pour la chance de pouvoir continuer à faire ce que j'aime. Merci à vous tous d'être les meilleurs fans du monde. Votre soutien au fil des années a compté plus pour moi que vous ne le saurez jamais. Que Dieu vous bénisse, Chuck Norris."







Champion d'art martiaux



Avant d'atteindre les sommets de la célébrité hollywoodienne, Norris a été six fois champion du monde professionnel invaincu de karaté dans la catégorie poids moyens.



Il a également fondé son propre style américain de karaté "hard style" d'origine coréenne, parfois appelé Chun Kuk Do, et la United Fighting Arts Federation a décerné plus de 3 300 ceintures noires du « Chuck Norris System » à travers le monde.



Le magazine Black Belt a finalement inscrit Norris dans son panthéon en lui attribuant la ceinture noire 10e dan, la plus haute distinction possible.



Norris s'est ensuite fait connaître au cinéma en 1972, lorsqu'il a donné la réplique à Bruce Lee dans La Fureur du Dragon. Il a ensuite mené une carrière fructueuse au cinéma, dans Delta Force, ou Portés disparus notamment, et à la télévision, en tenant notamment le premier rôle de la série d'action "Walker, Texas Ranger", diffusée de 1993 à 2001.







En décembre dernier, il avait rendu un hommage émouvant à sa première épouse, Dianne Holechek, décédée à l'âge de 84 ans. Ils s'étaient mariés en 1958, alors qu'ils avaient respectivement 17 et 18 ans. Le couple a eu deux enfants, Mike et Eric, et s'est séparé en 1988 après trente ans de mariage.



Norris a ensuite épousé en 1998 le mannequin Gena O'Kelley. Ensemble, ils ont des jumeaux, Dakota et Danilee.