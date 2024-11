Décès de l'ancien ministre Mamadou Moustapha Bâ en France : Le Procureur de la République ordonne l'ouverture d'une enquête.

Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a été informé du décès survenu en France de monsieur Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre des Finances et du Budget », a-t-on d'emblée lu dans une note transmise à la rédaction de Dakaractu.

Poursuivant, le maître des poursuites a ajouté : « Les renseignements reçus sur les circonstances du décès comportent des éléments qui justifient que des diligences soient menées en vue de déterminer les causes de la mort. » "Conformément aux dispositions de l'article 66 du code de procédure pénale, une enquête pour rechercher les causes de la mort a été ouverte et, à cet effet, une autopsie a été ordonnée", a-t-on informé















