Décès de l’ancien ministre de l’Élevage Yéro Hamet DIALLO

L’ancien ministre de l’Élevage, Yéro Hamet DIALLO, est décédé, selon des informations confirmées par plusieurs sources. Figure du secteur de l’élevage au Sénégal, il avait occupé ce portefeuille ministériel sous la présidence de Abdoulaye WADE



Vétérinaire de formation, Yéro Hamet DIALLO était reconnu pour son expertise des questions pastorales et du développement de l’élevage. Durant son passage au gouvernement, il avait défendu plusieurs initiatives visant à moderniser le sous-secteur, notamment à travers l’amélioration génétique du cheptel, le développement de la production laitière et la valorisation des zones sylvo-pastorales.



Après son départ du gouvernement, il était resté actif dans le débat public. À travers des tribunes et contributions, il continuait de partager ses analyses sur les politiques agricoles et pastorales. En 2013, il avait notamment plaidé pour une meilleure exploitation du potentiel de la vallée du fleuve Sénégal et de la zone sylvo-pastorale, qu’il considérait comme des leviers essentiels du développement économique du pays.



La disparition de Yéro Hamet DIALLO suscite de nombreuses réactions dans les milieux politique et pastoral, où il est salué pour son engagement en faveur du développement de l’élevage sénégalais et sa connaissance des réalités du monde rural.







































































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