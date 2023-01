Décès de l'opérateur économique Elhaj Dame Diop Mansour

Dakarposte a appris que l'opérateur économique Elhaj Dame Diop Mansour a tiré révérence.



Il nous revient qu'alité depuis quelques semaines, il est finalement décédé ce mardi au Royaume Chérifien (Maroc).



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à toute sa fratrie biologique, à ses proches, amis et sympathisants.



Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!







