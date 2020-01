Décès de notre confrère Ibrahima Diakhaby- Le touchant témoignage de son ami Ousmane Sonko

Le décès du journaliste Ibrahima Diakhaby, jusqu'ici employé du groupe Futurs Médias, a bouleversé le monde de la presse et le parti "Pastef" d'Ousmane Sonko. La cause, notre confrère disparu était était également chargé des relations presse du leader de Pastef



D'ailleurs, Ousmane Sonko lui a écrit un touchant témoignage posté sur le mur de sa page facebook.



L'opposant, certainement touché, a brièvement parlé de cette douloureuse épreuve . Normal, serait-on tenté de dire car perdre un ami proche n’était pas quelque chose qu’il pouvait s’imaginer. Comme dans la plupart de ces décès tragiques, on s’imagine toujours que ça n’arrive qu’aux autres.



Dakarposte publie ci-dessous le témoignage !

Inna liLlahi wa inna Ileyhi radjihouna



C’EST AVEC UN IMMENSE REGRET

que nous venons d'apprendre le décès d’Ibrahima Diakhaby, journaliste au quotidien l'observateur du groupe futur médias.



Le frère Ibrahima Diakhaby qui nous a beaucoup accompagné, depuis nos débuts politiques, en tant que chargé des relations avec la presse, a toujours dignement représenté sa corporation à travers son professionnalisme et son engagement.



A sa famille éplorée, à la grande famille journalistique, et à l'ensemble de la population sénégalaise, nous présentons nos condoléances attristées.



Allahoumaghfirlahou warhamhou