Décès de son ami et collaborateur Jimmy Mbaye- Youssou Ndour annule la soirée Saint Valentin

Une nouvelle compréhensive qui ne plaira certainement pas à ceux et celles qui prévoyaient de fêter le temps d’une soirée, les étoiles qui les ont liées.

En effet, il revient aux radars fureteurs de dakarposte qu'endeuillé suite au décès inattendu de son ami et désormais ex guitariste (Mamadou Mbaye dit Jimmy), l'artiste multidimensionnel , Youssou Ndour, n'a pas sourcillé à annuler la soirée de ce vendredi soir dédiée à la Saint Valentin.



Un proche du patron du Super Étoile de confirmer l'annulation de la performance de You .

"Cette mort de Jimmy, avec lequel il l'a cheminé pendant quatre ans ,l'a touché au plus haut point. Youssou , qui fait souvent preuve d'empathie, est affligé " glisse la veille connaissance du chanteur.