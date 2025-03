Décès du DGB- Le touchant témoignage du ministre Cheikh Tidiane Dieye

J’ai appris, avec une grande surprise et une profonde tristesse, le rappel à Dieu du Directeur du Budget, Abdou Diouf. Il était l’un des membres du Conseil d’administration de l’ONAS, où il nous apportait des contributions d’une très grande qualité, avec rigueur et clairvoyance.



Sur un plan plus personnel, Abdou était originaire de Keur Samba Kane, mon village d’origine, et c’est toujours avec beaucoup de fierté que j’évoquais ce lien qui m’unissait à un esprit aussi brillant et à un serviteur de l’État si compétent.



Notre pays perd un grand homme, qui a déjà beaucoup apporté à notre Nation. Par son âge et son talent, il promettait, sans doute, d’en donner davantage. Mais Allah (SWT) en a décidé autrement, Lui qui est le seul Décideur.



Je m’incline devant la mémoire d’Abdou Diouf et prie humblement pour qu’Allah l’accueille en son Paradis.



Je présente mes sincères condoléances à mon collègue, le Ministre des Finances et du Budget, aux parents et proches du défunt, ainsi qu’à tout le peuple sénégalais.