Découvrez ce nouveau son du "Roi du Mbalax" Youssou Ndour !

S'il y en a bien un qui maîtrise tous les rouages de la chanson d'amour, c'est notre "Roi du Mbalax" préféré Youssou Ndour. L'un de ses derniers morceaux en date, "Confession", clame la volonté d'un amoureux (amoureuse, c'est selon) de vivre librement ses fantasmes et ses sensations, d'être "jeune, libre...". En attendant la sortie de cette nouvelle production de "You" intitulée "History",la rédaction de dakarposte approuve ! Nous vous promettons d'ailleurs de revenir commenter cet opus qui comporte des featuring entre You et Babatunde Olatunji dans plusieurs morceaux. Par exemple sur la chanson Takuta ou My Child. Dans cette superbe production, l'enfant prodige de la Médina a repris Salimata. Un nectar, devrait-on dire ! You a également partagé le micro avec une certaine Seinabo Sey dans Birima. Le King de la musique au Sénégal revient en force avec des nouveautés comme Macoumba, non sans rendre encore un vibrant hommage à feu Habib Faye.