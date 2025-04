Déférée, Fatou Ndiaye - fille de la chanteuse Fatou Laobe-rattrapée par plusieurs...plaintes

Et l'on revient sur cette affaire ébruitée hier soir par dakarposte !



Ndèye Fatou Ndiaye , fille aînée de la chanteuse Fatou Laobe, est au moment où ces lignes sont écrites dans la cave du Tribunal de grande instance de Rufisque, implanté à quelques mètres de la Sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio, en attendant de connaître son sort.



Aux dernières nouvelles, d'autres plaintes se sont amonceles sur la table de Dame Justice notamment chez les perspicaces limiers de la Sûreté Urbaine de Dakar entre autres..

En somme, déjà poursuivie pour escroquerie, d'autres infractions du même genre sont reprochés à la dame. Qui risque d'être encore extraite pour d'autres interrogatoires et procès.





Selon L’Observateur , Ndèye Fatou Ndiaye est accusée d’avoir lancé une tontine sur les réseaux sociaux, promettant des véhicules aux participantes, principalement des femmes.



Après plusieurs versement, aucun véhicule n’a été livré. Parmi les victimes, une dame du nom de C. Ndiaye qui a versé 1,2 million de F Cfa par mois pendant 14 mois. Malgré son versement, cette dernière n’a reçu aucune livraison de véhicule, souligne le journal.



Qui renseigne que Ndèye Fatou Ndiaye a non seulement rompu à ses promesses, mais elle a coupé tout contact avec les membres de la tontine.





Face à l’absence de remboursement, une plainte a été déposée, menant à son arrestation par les gendarmes de la brigade de Keur Massar.







Affaire à suivre...