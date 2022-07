Dégâts collatéraux de la grève de la faim illimitée au camp pénal de Koutal : des détenus aux longues peines transférés dans des MAC.

Les 400 détenus du camp Pénal de Koutal avaient, le 16 Juillet dernier, observé une grève de la faim illimitée et interpellé le ministre de la justice pour une meilleure condition de détention à travers une consommation saine et variée, une mise à disposition des remises de peine, un traitement équitable entre les détenus, etc...



Ils avaient finalement reçu la visite de Seydi Gassama, directeur exécutif de la section d'Amnesty International au Sénégal et celle de l’Observatoire des lieux de privation de liberté. Après la visite de ces autorités, une rancune se serait installée entre les détenus grévistes et les autorités de la prison. D’autant plus qu'en interne plusieurs tentatives de médiation avaient été tentées par les autorités pour raisonner ces grévistes mais sans suite.



Ce qui aurait, d’après des détenus qui nous ont contactés, valu à trois d’entre eux d’être transférés vers les maisons d’arrêt de Nioro et Gossas. Le transfert d’un détenu d’une prison à une autre étant un acte légal, c’est la forme qui pose problème au porte-parole des prisonniers. En effet, assure-t-il, purgeant des longues peines, par exemple 10 ans pour Ernest Bakhoum, condamné en 2020 pour trafic de drogue, ils ne doivent être admis que dans des camps pénaux comme celui de Koutal ou encore Liberté 6. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.



Suffisant pour les prisonniers de crier à l’acharnement et de pointer du doigt le greffier à qui ils ont adressé une lettre de protestation. Ils comptent aussi se faire entendre pour que l’administration pénitentiaire réagisse à cette forfaiture et que leurs camarades transférés arrêtent la grève de la faim qu’ils ont entamée.