Délesté de 135 millions de FCFA : le gardien sénégalais, Alfred Gomis, victime de son homme de confiance

Selon les premiers éléments de l’enquête relayés Libération, le gardien de but, qui avait investi dans le transport, avait confié deux camions d’une valeur de 30 millions FCFA au sieur Diop, chargé de les exploiter. Une relation de confiance s’était installée entre les deux hommes, jusqu’à ce que l’affaire bascule.



Apprenant qu’Alfred Gomis projetait d’acquérir une maison à Saly (Mbour), M. S. Diop lui aurait proposé ses services. Peu après, il lui a envoyé une vidéo d’un bien prétendument en vente à 105 millions FCFA. Convaincu, le footballeur lui a remis la somme sans exiger de garantie immédiate.



Mais depuis 2023, ni le bien immobilier ni les documents de propriété n’ont été remis à Alfred Gomis. Pire encore, les deux camions confiés à Mouhamed Salam Diop restent introuvables, malgré les relances.



Face à cela, le footballeur a saisi la justice. C’est ainsi que la Dic a procédé à l’arrestation du mis en cause, qui devra répondre « d’escroquerie foncière et d’abus de confiance devant la justice. »















































Igfm