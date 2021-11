Démonstration de force à Guédiawaye: Néné Fatoumata Tall vole la vedette à Lat Diop qui boude et s'en va

La bataille de Guédiawaye est mal engagée pour la coalition au pouvoir. Lat Diop a été complétement dépassé en terme de mobilisation par la popularité du ministre de la jeunesse dont les militants ont montré que le choix d'investir le directeur général de la Lonase au détriment de leur leader est une erreur politique qui risque de couter cher à Benno Bokk Yaakaar.



Contrairement aux rumeurs de supposée bataille rangée à Sam Notaire de Néné Tall et ceux de Lat Diop, ce qui s'est passé dans la banlieue ce samedi est un camouflet pour le directeur de la Lonase Lat Diop.



Néné Tall et sa délégation ont été accueilli par un standing ovation et des hourras qui ont duré plusieurs dizaines de minutes empechant les autres leaders de s'exprimer.



Devant cette réalité, le maire sortant Aliou Sall, tête de liste départementale n'a eu d'autre choix que de nommer Néné Fatoumata Tall comme sa directrice de campagne.