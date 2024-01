Deon Hotto: "c'était notre jour"

C'est un Déon Hotto très heureux qui s'est présenté en conférence de presse après avoir été désigné Homme du Match TotalEnergies de la rencontre Namibie-Mali du groupe E.

Au-delà de son trophée, l'attaquant namibien ne pouvait pas cacher sa joie d'être en huitièmes de finale. "Ce n'était pas facile. On s'est battus jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier coup de sifflet final. Cette qualification représente beaucoup pour la Namibie", a déclaré Hotto.

Le binôme de Peter Shalulile sur le front de l'attaque namibienne a clairement indiqué les intentions de son équipe en venant à cette rencontre. "En arrivant au match, on savait déjà on avait un point et on était qualifiés. Mais on a essayé d'avoir un bloc bas et profiter de quelques transitions. L'équipe du Mali est très forte notamment sur ces côtés donc on a clairement joué bas. On les a contenu mais on a eu des occasions aussi", a ajouté Hotto.

Il ajoute: "C'était notre jour. Au fil du match, on pouvait voir que rien ne pouvait nous arriver"

Avec ce résultat, la Namibie se qualifie pour la première fois pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations TotalEnergies