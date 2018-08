Départ du sénégalais Alassane DIENE à la tête d’Orange Mali

Le sénégalais Alassane DIENE, avait remplacé en septembre 2015, le français Jean Luc Bohé, à la tête de la filiale malienne du géant de là téléphonie Orange. Trois années d’activités durant lesquelles, le patron d’Orange Mali s’est investi pour hisser la filiale au rang des plus rentables du Groupe. Le ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Arouna Modibo Touré, a reconnu l’expertise et le professionnalisme du Directeur Général d’Orange Mali qui laisse derrière lui une entreprise liquide, très engagée dans des activités de responsabilité sociétale au Mali.



Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, Alassane DIENE, est annoncé les jours à venir, à la tête d’un département stratégique au niveau du Croupe Orange. Avant de diriger Orange Mali de septembre 2015 au 14 août 2018, Alassane DIENE officiait comme Directeur Général d’Orange Guinée de 2007 à 2015.



Confidentiel Afrique