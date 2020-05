Dernière minute: La femme du maire Idrissa Diallo, arrêtée (Photo)

La dame, répondant au nom de Ndèye Dramé, avait porté plainte contre une certaine Soda Lô. C’est donc aujourd’hui qu’elles devaient régler leur différend à la gendarmerie des Maristes. Seulement, la femme d’Idrissa Diallo et son neveu, Thierno Sané n’ont pu maîtriser leurs nerfs.



Finalement, une vive altercation a éclaté entre Soda et Ndèye Dramé. Au moment où ces lignes sont écrites, la douce moitié d’Idrissa Diallo se trouve derrière les barreaux de la gendarmerie des Maristes.



Nous y reviendrons plus amplement.





















Senenews.com