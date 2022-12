Des acteurs du mouvement Hip-hop chez Macky Sall : La réaction virulente de Nitdoff

Sa sortie était très attendue. Lui, c’est le rappeur Nitdoff, de son vrai nom Mor Tallah Guèye. Ceci, après l’audience des acteurs du mouvement Hip-hop au Palais de la République. Selon des informations reçues, cette rencontre a eu lieu dans le cadre de l'initiative Tarru Rap Galson (TRG) avec la tenue d’un concert, ce 25 décembre, au Musée des Civilisations.



« Macky le père Noël du game, Après avoir insulté notre mouvement le samedi dernier en annulant illégalement notre show, geste qui lui a valu la foudre du peuple entier se sert aujourd'hui de l'image des confrères de ce même mouvement pour se refaire une image », a d’emblée asséné le natif de Louga. Avant de poursuivre, sur les réseaux sociaux : « Beaucoup de promoteurs organisent en cette fin d'année mais personne n'est allée s'humilier au Palais pour se faire aider. Surtout parler pour tout un mouvement à l'heure où le peuple pleure ses milliards du Covid volé, notre mouvement qui était censé défendre le peuple est parti tendre la main pour sa part ».





En effet, cette audience entre le Chef de l’État et les rappeurs est une pilule difficile à avaler pour le natif de Louga. Ce dernier a vu son 12ème Show of the year qui était prévu le samedi 17 décembre 2022, de 20 heures à 05 heures du matin, au stade Iba Mar, être annulé par le Préfet de Dakar. Qui a évoqué des motifs d’ordre sécuritaire. « Je vous informe que la tenue de cette manifestation au lieu retenu comporte des risques d'accidents. En effet, l'infrastructure ne présente plus toutes les garanties de sécurité pour un événement de cette dimension; en atteste d'ailleurs, l'affaissement d'un pan du mur lors d'un combat de lutte tenu au mois d'octobre. Par conséquent, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête », avait répondu l’Adjointe au Préfet de Dakar, Ndioro Sarr à Nitdoff. Pourtant des acteurs de ce mouvement, présents à la rencontre, avaient dénoncé «ce sabotage ».

Et cet après-midi, le Président de la République, a profité, de cette rencontre, pour promettre, entre autres, au monde du Hip-hop sénégalais, la transformation du Fonds de Développement des Cultures urbaines (FDCU) en Fonds de Développement des Cultures urbaines et des Industries créatives (FDCUIC), l'effectivité de l'augmentation du budget du Fonds en faisant évoluer la dotation de 600.000.000 F CFA en 2023 à un milliard de F CFA et la mise à disposition d'un siège national des structures et associations des cultures urbaines. Un accord pour une télévision des cultures urbaines, HIP HOP TV est également en vue.