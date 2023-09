Des élections locales en Russie sans opposition et dans l'est de l'Ukraine occupé

Une opposition muselée, des scrutins dans les zones occupées d'Ukraine, quel crédit donner aux élections locales en Russie ? Les autorités russes ont signalé de multiples tentatives de sabotage des élections qui ont lieu depuis vendredi dans les provinces de Donetsk, Kherson, Luhansk et Zaporijjia. Une frappe de drone dimanche matin a détruit un bureau de vote dans la province de Zaporijjia.



79 régions de Russie votent, y compris la Crimée, annexée en 2014. Le vote dans les zones occupées de l'est de l'Ukraine est qualifié de mascarade par Kiev et l'Occident, une violation du droit international.



En Russie, le siège du maire de Moscou, Sergueï Sobianine, un fidèle de Vladimir Poutine, est en jeu. Mais il y a peu de chances qu'il soit battu.





La présidente de la Commission électorale centrale de Russie, a déclaré que plus de 3 millions de Russes dans 25 régions ont voté en ligne. mais ce système a subi plus de 20 000 cyberattaques vendredi et samedi.