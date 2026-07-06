Détention de drogue : Le fils d'un nouveau ministre arrêté par la police de Sicap-Mbao

Le poste de police de Diamaguène Sicap-Mbao a frappé dans le milieu interlope avec l'arrestation d'un individu en possession d'un képa de Haschich. Arrêté dans la nuit du vendredi 03 juillet, il a décliné son identité comme étant S. Ba, âgé de 24 ans. Le suspect n'avait toutefois pas voulu révéler la vraie identité de son père.



Cependant, il ressort de l'enquête de la police que S. Ba est le fils d'un ministre de l'actuel gouvernement du Sénégal. Interrogé de nouveau par les enquêteurs, le mis en cause a déclaré que Cheikh Oumar Ba, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, est son père biologique.



Le suspect a été placé en garde à vue pour les faits de détention et usage de Haschich. Au terme de l'enquête, le suspect a été présenté ce lundi au procureur Saliou Dicko chef du parquet de Pikine-Guédiawaye. Il file directement en prison en attendant son procès en flagrant sauf changement de programme.































































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