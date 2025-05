Détention et mise en circulation de faux billets de banque- Un individu tombe à Touba avec plus de ...six (06) liasses de mille (1000) dollars falsifiées

Le commissariat spécial de Touba a procédé à l’arrestation d’un individu pour détention et mise en circulation de faux billets de banque. Cette interpellation fait suite au signalement d’un boutiquier qui se dit avoir été victime d’une telle manœuvre.



Après avoir réussi une première fois, le suspect est revenu, à la charge, une deuxième fois vers le boutiquier pour échanger un autre faux billet de banque de cent (100) dollars.

C’est sur ces entrefaites que le boutiquier l’a invité à patienter le temps qu’il aille récupérer de l’argent auprès d’un collègue. Ce dernier en a profité pour alerter le commissariat. Des suites, les agents sont arrivés et ont procédé à l’interpellation de ce dernier avant de le conduire au service.



La perquisition de la chambre du mis en cause s’est soldée par la découverte de six (06) liasses de mille (1000) dollars chacune non authentique.



L’enquête suit son cours afin d'identifier et d'interpeller sur toute personne impliquée dans cette affaire.