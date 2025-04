Déthié FALL évoque sa complicité avec Ousmane SONKO

Invité de l’émission « Point de vue » sur RTS1, Déthié FALL est revenu sur sa relation privilégiée avec le Premier ministre, Ousmane SONKO. Il a souligné que cette proximité ne relève d’aucun mystère : « Il n’y a pas de secret dans cette proximité. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Nous avons toujours été ensemble dans l’opposition.



À chaque fois que vous voyez le président Ousmane SONKO, vous me voyez à ses côtés », a-t-il déclaré. Déthié FALL a rappelé leur combat commun contre le régime précédent, marqué par de nombreux épisodes difficiles. « Quand il s’agissait de le gazer, on me gazait en même temps. Quand il s’agissait de l’arrêter, j’étais toujours là. Quand il fallait faire face au pouvoir, j’étais présent », a-t-il insisté.





Au-delà de leur passé de compagnons de lutte, le leader du Parti républicain pour le progrès (PRP) a insisté sur la continuité des engagements pris devant les Sénégalais. « C’est un rôle de « conseiller » que j’assume, dans une dynamique collective. Nous travaillons à renforcer la majorité, mais surtout à veiller au respect des engagements pris envers le peuple », a-t-il affirmé.



Déthié FALL se dit également satisfait de constater la constance des nouvelles autorités dans leurs promesses de changement : « C’est heureux de voir le président de la République, Bassirou Diomaye FAYE, et le Premier ministre Ousmane SONKO rester profondément ancrés sur cette trajectoire », a-t-il salué.































Walf