Détournement de semences et d’engrais : les solutions de Farba Senghor

« A la fin de chaque campagne agricole, il faut faire un bilan et voir selon les quantités do semences et d’engrais données, qu’est-ce qui a été effectivement utilisé. C’est sur cette base qu’il faut refaire une sélection et éliminer les producteurs qui n’ont pas utilisé les quantités remises. Il faut revoir les listes après chaque campagne », a déclaré Farba Senghor sur la RFM.

Pour s’assurer de la bonne recomposition du capital semencier, il indique : « Les producteurs qui ont reçu des semences de la part de l’Etat doivent revendre leurs graines à la Sonacos. Et cela, il faut également s’en assurer ».