Détournements présumés : Tahirou Sarr propose 11 milliards et un titre foncier de 394 milliards

Les affaires judiciaires impliquant l'homme d'affaires Tahirou Sarr et le député Farba Ngom connaissent des développements significatifs. Selon des informations relayées par le journal Libération, Tahirou Sarr a soumis des propositions financières considérables aux juges du pôle financier, dans le cadre des enquêtes pour détournement de fonds qui les concernent.



Offre de 11 milliards et titres fonciers pour Tahirou Sarr



Dans le dossier où Farba Ngom est poursuivi pour des détournements présumés de 25,388,944,444 milliards de francs CFA, Tahirou Sarr, par l'intermédiaire de son avocat, a fait une offre audacieuse. Il propose de consigner un chèque de 11 milliards de francs CFA, ainsi que deux titres fonciers d'une valeur respective de 1 et 12 milliards de francs CFA.



Un titre foncier de 394 milliards pour sa propre défense



Concernant les accusations qui le visent personnellement pour un montant de 91,636,628,050 de francs CFA, Tahirou Sarr a mis sur la table un titre foncier de 8 000 hectares situé à Mbane, dont la valeur est estimée à 394 milliards de francs CFA. La décision du juge concernant cette proposition est attendue ce vendredi.



Audition décisive pour Tahirou Sarr



Tahirou Sarr doit être entendu aujourd'hui par les juges du pôle financier. Cette audition est cruciale, car elle pourrait déterminer la suite des procédures judiciaires à son encontre. Les enjeux sont considérables, compte tenu des sommes en jeu et des accusations portées.



Des propositions qui interrogent



Ces propositions de garanties financières massives soulèvent de nombreuses questions. Leur acceptation ou leur refus par les juges pourrait avoir un impact déterminant sur l'issue des affaires.



























