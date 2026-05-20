Dette cachée : Emmanuel Macron assure à Bassirou Diomaye Faye que « la France ne laissera pas tomber le Sénégal »

Dans ce contexte, le président français Emmanuel Macron a réaffirmé le soutien de la France au Sénégal. Selon Jeune Afrique, qui cite des sources proches de la rencontre, lors de leur tête-à-tête à Nairobi, Emmanuel Macron a assuré à Bassirou Diomaye Faye que « la France ne laisserait pas tomber le Sénégal ».



L’entretien s’est tenu le 11 mai dernier à l’Université de Nairobi, en marge du Sommet Africa Forward. La Présidence sénégalaise avait alors indiqué que les deux chefs d’État avaient abordé la coopération bilatérale entre le Sénégal et la France, ainsi que les grands défis auxquels fait face le monde.



La question est désormais de savoir jusqu’à quand le Sénégal pourra maintenir l’équilibre budgétaire sans recourir à un ajustement plus lourd.































































Igfm