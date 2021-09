Dette de plus 60 millions de FCFA : Comment la Cmu «plombe» la polyclinique

L’agence de la couverture maladie universelle (Cmu) plombe le fonctionnement de l’hôpital Institut d’hygiène et social ex-polyclinique. Une dette de plus de 60 millions de FCFA selon la secrétaire générale du Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social. Cette dette est issue de la gratuité parce que la structure peine à recouvrer les factures.



Awa Coly notifie qu’il y a beaucoup de manquements auxquelles la structure est confrontée à cause de cette dette. Elle note par ailleurs que «c’est malheureux de constater que la situation est pareille dans toutes les structures de santé publique».