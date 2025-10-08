Deux ans dont 1 an ferme requis contre Abdou NGUER, renvoi partiel au 12 novembre pour le dossier concernant la diffamation

Abdou NGUER, le chroniqueur en détention depuis le 20 mai 2025, a été présenté à la justice ce mercredi. Trois dossiers distincts ont été examinés par le tribunal, conduisant à un renvoi pour l’un d’eux et à la présentation des accusations pour les deux autres.



La première affaire en liste implique une action en diffamation menée par l’enseignant Ibrahima Barry GASSAMA. Il reproche au chroniqueur de tenir des propos qu’il considère diffamatoires, suite à sa participation à un concours organisé par le président de la République, alors qu’il serait prétendument inactif. Suite à son mention, cette affaire a été reportée au 12 novembre prochain, rapporte PressAfrik.



Le second dossier traite des allégations d’insulte à l’encontre du chef de l’État et de diffusion de fausses informations. Le tribunal a également étudié une troisième affaire concernant une vidéo diffusée par Abdou NGUER sur son compte TikTok « Abdou NGUER Seul ».



Dans cette vidéo, il a demandé la réalisation d’une autopsie sur l’ancien président de la Cour suprême, Mamadou Badio CAMARA. Le juge a sélectionné les deux derniers cas (le second et le troisième) pour engager des poursuites.



Abdou NGUER s’est présenté à la barre en tant que chroniqueur. Il a catégoriquement réfuté les accusations de diffusion de fausses nouvelles et d’offense au chef de l’État.



Devant les dénégations de l’accusé, le juge a organisé une confrontation en faisant entendre aux présents les extraits audio des séquences compromettantes où l’individu en question parlait de Mamadou Badio CAMARA.



Suite à l’écoute des bandes sonores qui lui étaient attribuées, l’accusé a admis être effectivement le responsable des déclarations diffusées.



L’interrogatoire a ensuite porté sur les questions relatives à la diffusion de fausses nouvelles et l’offense au chef de l’état.



Le parquet, estimant les faits constants, a requis une peine de 2 ans dont 1 an ferme contre Abdou NGUER, assortie d’une amende de 500 000 FCFA, et 6 mois ferme pour Pape Amadou Ndiaye DIAW, avec une amende de 100 000 FCFA, selon Seneweb.



























































walf