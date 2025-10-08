Fadilou KEÏTA annonce des poursuites contre Macky SALL pour « haute trahison » dans l’affaire Arcelor Mittal

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et responsable du parti Pastef, Fadilou KEÏTA, a affirmé, mercredi, que l’ancien président Macky SALL sera poursuivi pour « haute trahison » dans l’affaire Arcelor Mittal contre l’État du Sénégal, qui avait défrayé la chronique il y a une décennie.



« Macky SALL sera poursuivi pour haute trahison dans le dossier Arcelor Mittal dans lequel il est mouillé et sa responsabilité est totalement engagée », a déclaré M. KEÏTA en marge du renvoi du procès de militants de Pastef poursuivis pour outrage à l’ancien chef de l’État.



Selon le DG de la CDC, si Macky SALL veut réellement « assumer son passif » comme il l’a prétendu, il se doit de revenir au pays pour faire face à la justice, notamment concernant ce litige minier.



Un compromis financier jugé scandaleux



Le dossier Arcelor Mittal a été rouvert il y a quelques semaines, et deux hauts dignitaires de l’ancien régime, Aly Ngouille NDIAYE et Birima MANGARA, ont déjà été entendus par la justice.



Les faits reprochés portent sur un compromis secret trouvé entre l’État du Sénégal et le géant de l’acier.



Alors que l’entreprise devait verser une somme conséquente pour réparer le préjudice estimé à plus de 2 000 milliards de F CFA causé à l’État, l’accord final ne s’est contenté que de 100 milliards de F CFA.





















































