Sa voiture remorquée et mise à la… casse à son insu, Elhj Seydina I. Sakho porte plainte !

C'est la hantise de tout automobiliste : ne plus retrouver son véhicule là où il l'a laissé. Si dans la majorité des cas, le propriétaire s'aperçoit rapidement de l'enlèvement de son véhicule par la fourrière et peut ainsi entamer rapidement les démarches pour le récupérer, certains malheureux sont absents (pendant leurs vacances par exemple !) et ne se rendent pas compte tout de suite que leur voiture a été embarquée. Pour le cas du sieur Sakho, il ressort dans sa plainte qu’il avait garé sa Walswagen Atlas V6 à la devanture de sa demeure quelque part, dans un quartier résidentiel, à Dakar.

Grande a été sa surprise de constater au petit matin la disparition de la voiture.

Après plusieurs démarches, il découvrira que la caisse a été enlevée par l’entreprise SENDRA.



Selon lui, on lui dira que son véhicule était entreposé à la fourrière et les frais de remisage, d'immobilisation, d'enlèvement et de garde journalière étaient de sa responsabilité. Sans sourciller, Sakho s’en acquittera et un agent, préposé, devait lui indiquer où se trouvait le véhicule. Coup de théâtre : à bord d’une autre caisse avec l’agent , il découvrira que sa voiture a été mise en casse. Un récit plein d'invraisemblances lui est alors servi par SENDRA (l’entreprise de remorquage).



Sans tarder, il déposera une plainte au niveau de la police.

Au cours de l’audition, Sakho, qui n’en revient pas encore, a déversé sa bile sur ladite entreprise. «Comment peut-on enlever une voiture à l’insu de son propriétaire ? Le bon sens voudrait qu’ils informent au moins le propriétaire ou un membre de son entourage. Je précise qu’il ne s’agit pas d’un véhicule abandonné… ou d’un stationnement gênant, dangereux ou abusif sur la voie publique ou pour défaut de contrôle technique, entre autres infractions graves. Il s’agit tout simplement de vol, d’abus de pouvoir…Comment peut-on mettre aussi facilement une voiture à la casse à l’insu de son propriétaire ? S’agit-il d’une mafia ? »s’étouffe de rage la victime.



Nos tentatives de joindre un responsable de SENDRA, aux fins de recueillir leur version, sont restées vaines. N’empêche, nos colonnes leur sont ouvertes.



Affaire à suivre…

