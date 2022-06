Deux frères Congolais heurtent son bus de service étant ivres : le chauffeur de Locasen les malmène et prend un (1) mois ferme

Le juge du Tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, hier, le chauffeur Balla Ndiaye à un mois d’emprisonnement ferme. Ce dernier, reconnu coupable du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une itt de 7 jours, a été attrait à la barre par les Congolais Osée Moulongo et Marcel Moulongo. Il ressort de la procédure que, le jour des faits, à 5h du matin, le véhicule des frères congolais qui revenaient d’un anniversaire, a heurté celui de Balla Ndiaye.



Ce dernier, chauffeur à Locasen, est entré dans une colère noire et s’en est pris à l’un des frères, en l’occurrence Marcel Moulongo. Muni d’une barre de fer et d’un couteau, il a asséné un violent coup à ce dernier à la tête. Saignant abondamment, son frangin Osée Moulongo, paniqué, jette une brique sur le pare-brise du bus que conduisait Balla. Sur ces entrefaites, les rares curieux qui circulaient à cette heure de la matinée viennent encercler les protagonistes avant que Osée ne saisisse le couteau que détenait Balla pour le jeter.



Les flics appelés conduisent le blessé à l’hôpital et mettent Balla Ndiaye en garde à vue. Coffré pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une itt de 7 jours, il a répondu de son acte, hier, à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar. Face au juge, il conteste le délit qui lui est reproché. À l’en croire, il a quitté très tôt Keur Massar, ce jour-là. Une fois à Liberté 6, la voiture des parties civiles a heurté la sienne. Mais quand il est descendu, raconte-t-il, il a constaté qu’ils étaient ivres.



«Il m’a donné un coup. Ensuite, ils se sont acharnés sur moi, en me rouant de coups. Ils étaient au nombre de trois et ils étaient tous ivres. Un vigile a tenté de nous séparer en vain. Osée s’est emparé d’une barre de fer qu’il avait gardée dans son véhicule. Son frère est tombé sur la chaussée, quand je lui ai donné un coup. C’est ce qui lui a occasionné des blessures à la tête. Quand il s’est relevé, je lui ai donné encore un coup et le pare-brise l’a blessé à l’avant-bras», a narré le prévenu. Pourtant, ce dernier a fourni une autre explication à la Police, lors de son audition. Il avait soutenu qu’il avait saisi le couteau, quand il a vu son antagoniste se diriger vers lui avec une barre de fer. Pour les blessures à la tête, il avait révélé lui avoir jeté une pierre.





Pour sa part, Osée Moulongo, qui est poursuivi pour destruction de biens appartenant à autrui, reconnaît avoir cassé le pare-brise du bus que conduisait Balla. Néanmoins, il justifie son acte par le fait qu’il était révolté de voir comment le chauffeur a malmené son jeune frère. Tout en reconnaissant qu’ils avaient bu quelques verres, il affirme qu’ils n’étaient pas ivres, comme le prétend Balla.



La partie civile, Marcel Moulongo, renseigne, lui, que Balla n’a pas supporté que leur véhicule ait doublé son bus. «Il s’est emporté. Il s’en est suivi une bagarre. Quand je suis sorti, Balla m’a asséné un coup de sabre à la tête. Interrogé par le juge sur la nature de l’arme, il précise que c’est un gros couteau. Au terme de sa déposition, il dit ne rien réclamer, car le patron de Balla a pris l’engagement de prendre en charge ses frais médicaux.



À la suite de la représentante du Ministère public qui a requis l’application de la loi, Me Alioune Badara Fall, avocat du prévenu, n’a rien réclamé au prévenu Osée, en ce qui concerne la destruction de bien appartenant à autrui. S’agissant des coups et blessures volontaires, la robe noire déclare qu’elle ne doute pas de la matérialité des faits.



«Il ressort des déclarations de mon client qu’il a asséné des coups à la victime. Il a nié avoir asséné des coups de couteau. En tout cas, il a regretté son geste. Il s’est excusé. Je vous demande de lui faire bénéficier d’une application bienveillante de la loi. C’est un délinquant primaire», a plaidé l’avocat. Après en avoir délibéré, le Tribunal a reconnu Balla Ndiaye coupable et lui a infligé une peine ferme de 1 mois. Quant à Osée, il est condamné à 1 mois assorti du sursis.

























































