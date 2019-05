Dialogue National- Macky vote... Famara Sagna

Inscrit dans l’agenda politique du pays, le chef de l’Etat procédera au lancement du dialogue national dans la matinée du 28 mai prochain, au Palais de la République. Mais, le président de la République a jeté son dévolu sur l’ancien ministre de l’Intérieur sous Diouf, Famara Ibrahima Sagna, comme facilitateur. Ce dernier aurait le meilleur profil sur une short-list proposée au chef de l’Etat, Macky Sall. «Ce choix du chef de l’Etat n’est pas improvisé. Le Président avait une short-list et Famara Ibrahima Sagna est le meilleur profil. Il est le premier choix du Président pour plusieurs raisons. Il connaît la vie politique, pour avoir été ministre de l’Intérieur. Il a aussi été probablement notre meilleur ministre de l’Industrie depuis l’indépendance. Last but not least,son choix est un clin d’œil à la Casamance. Le chef de l’Etat pense qu’il a le prestige et la distance qui sied à la fonction», confie-t-on à L’Observateur.