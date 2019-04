Diffusion de fausses nouvelles : Bougane Guèye débouté face au colonel Ndaw

Le différend opposant Bougane Guèye Dany au colonel Abdoulaye Aziz Ndaw a été devant le tribunal correctionnel de Dakar.

Selon L'Observateur, le Pdg de D-Média a été débouté et condamné à payer 2 millions de dommages et intérêts au colonel Ndaw pour procédures abusives.

Pour rappel, Bougane Guèye avait porté plainte contre le colonel Abdoulaye Aziz Ndaw pour dénonciation calomnieuse et propos mensongers.